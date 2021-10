Chapecoense alinha permanência de Pintado, mas sofre concorrência de rival do Brasileirão – Futebol Interior

Chapecó, SC, 15 (AFI) – A Chapecoense trabalha já pensando na próxima temporada, quando possivelmente o time estará na Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria alinhou a permanência do técnico Pintado, mas vem sofrendo concorrência inesperada do América Mineiro, que perdera Vagner Mancini para o Grêmio.

O time mineiro colocou Pintado entre as prioridades para dar sequência ao trabalho, visando uma vaga na próxima edição da Sul-Americana. O treinador afirmou que não falará a respeito até o duelo contra o Fortaleza, marcado para este sábado, na Arena Condá, mas indicou ter ficado balançado com o contato da diretoria do América.

A Chapecoense trabalha para segurar o treinador, com quem vinha traçando o planejamento para a próxima temporada, apesar da situação delicada em que o clube se encontra no Campeonato Brasileiro.

Ao lado de Carlos Kia, Pintado tem feito ajustes no time da Chapecoense para 2022. O treinador vem preparando, inclusive, uma lista de jogadores que pretende contratar, além daqueles que quer utilizar da atual equipe. Isso sem contar outros planejamentos fora das quatro linhas.

BRASILEIRÃO

Enquanto isso, o treinador tenta busca a primeira vitória da equipe como mandante no Brasileirão. O desafio é frente ao Fortaleza, em jogo marcado para este sábado, às 19h, na Arena Condá.