Chapecoense lança uniforme em homenagem ao mês do combate ao câncer de mama – Futebol Interior

Chapecó, SC, 1 (AFI) – A Chapecoense lançou nesta sexta-feira, dia 1 de outubro, um uniforme especial em homenagem ao mês que é marcado à luta do combate ao câncer de mama. A camisa da popular campanha do Outubro Rosa, será verde na parte de baixo com um degradê até chegar no rosa na parte de cima.

A campanha é o lançamento da camisa são para inspirar as mulheres a se conhecerem melhor, se cuidarem e prevenirem sobre a doença.

O CONCEITO DO UNIFORME

Na camisa, há uma pixelização construída pelo formato de diamantes, desenvolvida com a premissa de que cada diamante representa uma torcedora e todas elas juntas são a força e a rede de apoio para que todas lutem e se previnam contra o câncer de mama. Além disso, a meia lua na parte interna da gola, ganhou uma arte demonstrando todas as mulheres torcendo pelo seu time do coração e demonstrando a força de todas elas se unindo a favor dessa causa tão importante.

DOAÇÃO

Parte da renda das camisas será revertida para a FEMAMA, maior liderança nacional de grupos de pacientes no controle de câncer de mama.

CONFIRA A CAMISA