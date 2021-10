Chapecoense x Athletico – Sairá a primeira vitória na Arena Condá? – Futebol Interior

Chapecó, SC, 12 (AFI) – Tentando cair em pé, a Chapecoense tenta reencontrar o caminho das vitórias na partida diante do Athletico nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Condá, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a cabeça na final da Sul-Americana, o time paranaense busca se aproximar da zona de Libertadores.

Na Arena Condá, a Chapecoense tenta encerrar uma série negativa como mandante. O time catarinense ainda não venceu dentro de casa, foram oito derrotas e quatro empates. O desempenho ruim reflete na classificação. A equipe alviverde tem apenas 12 pontos, na lanterna.

O Athletico, por sua vez, vem de derrota por 2 a 0 frente ao Bahia, mas vive bom momento e busca mais uma vez se aproximar do G-6. O time paranaense entra na rodada com 33 pontos, na oitava colocação.

COMO VEM O VERDÃO?

O técnico Pintado terá uma novidade para o torneio. O goleiro Keiler retomará sua posição entre os titulares após cumprir suspensão automática. No entanto, o treinador não poderá contar com Dener, por pertencer ao Athletico.

Além de Dener, Pintado ainda não terá Alan Santos e Anselmo Ramon, ambos lesionados. O treinador testou novas opções após a goleada sofrida frente ao Internacional, mas despistou sobre a possível escalação.

Chapecoense e Athletico se enfrentam nesta quarta-feira

“Quando falo em honrar é seguir lutando, em pé, pedindo respeito, buscando deixar a Chapecoense no lugar que ela merece. Isso a gente tem feito. Não vou falar do passado. Temos que assimilar o golpe, mas nunca baixando o braço, desistindo, pensando que deixando de lutar vamos resolver os problemas. Vai ser assim até o final, na luta e buscando acrescentar algo positivo neste momento que não é bom”, falou Pintado.

E O FURACÃO?

Pelo lado do Athletico, o técnico Alberto Valentim tem praticamente todos os jogadores à disposição. No entanto, o treinador poderá poupar alguns jogadores para evitar novas lesões, visando a final da Copa Sul-Americana.

O treinador não poderá contar com jogadores que já estavam lesionados, caso do zagueiro Lucas Halter e do atacante Matheus Babi. O lateral Abner ficou fora da última rodada por lesão, mas deverá estar à disposição nesta quarta-feira. Nomes como Christian, Terans e Nikão são dúvidas.

“A princípio não vamos mudar. O time está bem nesse desenho tático, são jogadores com características para jogar nesse 3-4-3”, falou o técnico Alberto Valentim.