Chapecoense x Fortaleza – Lanterna encara sensação do Brasileirão para vencer a primeira na Arena Condá – Futebol Interior

Chapecó, SC, 15 (AFI) – Ainda em busca da primeira vitória como mandante, a Chapecoense desafia a grande sensação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, terceiro colocado, em jogo marcado para este sábado, às 19h, na Arena Condá, pela 27ª rodada. Na lanterna, a equipe catarinense tenta apenas cair em pé.

Em 26 jogos, a Chapecoense venceu apenas um, empatou dez e perdeu outros 15. Está na última posição, com 13 pontos, contra 28 do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O único triunfo foi no dia 11 de setembro, diante do Red Bull Bragantino, fora de casa.

O Fortaleza, por outro lado, luta para confirmar de vez uma vaga na Libertadores. O clube cearense vem de triunfo por 1 a 0 para cima do Grêmio, resultado que o levou para a terceira posição, com 42 pontos, atrás apenas de Atlético Mineiro (56) e Flamengo (45).

COMO VEM O VERDÃO?

Buscando desencantar em casa, o técnico Pintado terá alguns problemas para escalar a Chapecoense. O treinador não poderá contar com o lateral Busanello e o volante Anderson Leite, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá o retorno de Denner, que cumpriu suspensão frente ao Athletico.

Chapecoense e Fortaleza se enfrentam na Arena Condá

Na lateral, Mancha será o escolhido, enquanto que para a vaga no meio de campo a briga ficou entre Alan Santos e Ronei. Denner também poderia ser utilizado no setor, mas o seu retorno na equipe titular é incerto. Já Léo Gomes e Renê Júnior estão vetados pelo Departamento Médico.

“É um sofrimento por não conseguir a vitória, mas não vou me cansar de buscar solução para a equipe. Nada vai tirar minha determinação na busca do resultado. Futebol não é merecimento, mas sim competência”, falou o técnico Pintado.

OLHO NO TRICOLOR!

Do outro lado, o técnico Juan Vojvoda não poderá contar com o atacante Robson, que cumprirá suspensão automática depois do terceiro amarelo, após a vitória diante do Grêmio no meio de semana no Castelão. O atacante é o artilheiro do tricolor do Pici na competição com 7 gols marcados em 26 jogos.

Sem o atacante, o treinador deverá apostar na experiência de Wellington Paulista. As dúvidas são no meio de campo. Quatro jogadores brigam por duas posições. São eles: Matheus Vargas, Lucas Lima, Felipe e Ronald.

“Os segundos turnos são muito complicados, todos os times jogam cada vez mais. Os que estão na zona de rebaixamento ou os que estão querendo chegando em posição de copas. São jogos complicados e muito apaixonantes. Cada partida vai ser uma final”, salientou o treinador.