‘Cheio de mistério’, Tombense-MG fecha preparação para enfrentar Ypiranga-RS na estreia da 2ª fase – Futebol Interior

Tombos, MG, 01 (AFI) – Focado no tão sonhado acesso, o Tombense fechou na tarde desta sexta-feira (01) sua preparação para o duelo de estreia da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado (02), o Gavião Carcará visita o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, às 18h.

Apesar de todo o mistério que a comissão técnica tem feito, já que os jornalistas não estão podendo acompanhar os treinamentos, a tendência é que o técnico Rafael Guanaes não faça grandes mudanças com relação a equipe que perdeu para o Volta Redonda-RJ, na última rodada da primeira fase. Titular no ataque, Jefferson Renan falou sobre os desafios que o Tombense terá pela frente.

“Serão jogos bastante difíceis, os times são qualificados, é todo mundo brigando por duas vagas. Mas estamos focados no nosso objetivo, serão 6 finais pela frente, e se Deus quiser vamos sair vitoriosos e com esse acesso tão merecido”, disse o meia-atacante

Até por conta disso, o Tombense deve ir a campo neste sábado com a seguinte formação: Murillo; David, Moisés, Bruno Bispo e Manoel; Rodrigo, Eduardo Neto e Jean Lucas; Jefferson Renan, Rubens e Everton.