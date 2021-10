Cheio de moral, Gil do Vigor curte pré-estreia de filme da Marvel em Los Angeles

Gil do Vigor segue abalando em Los Angeles. Dessa vez, o economista desfilou pelo tapete azul do filme ‘Eternos’, da Marvel. O economista foi convidado pela Disney para assistir a pré-estreia do longa ao lado do elenco.

O brasileiro cruzou o tapete junto com as estrelas do filme, e badalou pelo mesmo evento ao lado de nomes como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington. Por aqui, os fãs acompanharam cada passo do ex-brother, e não demoraram para avistar o ‘vigorento’ passando ao fundo de um vídeo publicado pela revista Variety, durante uma entrevista de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios.

Gil segue na Califórina, onde está cursando o PhD.