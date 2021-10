‘Chucky’: Tudo que você precisa saber antes de assistir à série

Inúmeros personagens já marcaram a cultura pop mundial nos mais diversos gêneros. No terror slasher, um dos mais antigos e populares é o brinquedo assassino, mais conhecido como “Chucky”. O boneco apareceu pela primeira no cinema em 1988, no filme “Brinquedo Assassino”. O longa foi o primeiro de uma franquia ao longo dos anos e, de lá para cá, já são mais de seis adaptações.

Agora, “Chucky” chega a plataforma de streaming Star+. Com estreia nesta quarta-feira (27), a trama inspirada na franquia cinematográfica de mesmo nome é desenvolvida, escrita e produzida por Dan Mancini, o criador da saga. Com oito episódios que serão liberados semanalmente – com exceção do episódio duplo de estreia -, a produção chega repaginada para os fãs e novos espectadores, mas mantendo as características que fizeram da franquia um sucesso.

A série é uma continuação do filme “O Culto de Chucky”, lançado em 2017. Segundo a sinopse, uma pequena cidade americana é levada ao completo caos após um boneco amigável aparecer à venda em um bazar de quintal. “Chucky”, será encontrado por Jake Wheeler (Zackary Arthur), um adolescente gay que quer ser artista plástico e tem uma predisposição a criar obras com pedaços de bonecas velhas.

Na trama, o boneco assassino desenvolve um laço com o protagonista, e começa a protegê-lo do bullying e dos ataques homofóbicos. No entanto, a sequência de assassinatos promovida por “Chucky” começa a ficar ameaçada após seus inimigos do passado voltarem à tona.

Confira algumas curiosidades da franquia:

1. Don escreveu “Brinquedo Assassino” (Child’s Play) quando ainda estava na escola de cinema da UCLA. O projeto original era diferente do que apareceu nas telas.

2. O nome Charles Lee Ray é um combinação dos nomes Charles Manson, o líder criminoso e cérebro por trás de diversos assassinatos cometidos durante 1969, Lee Harvey Oswald, o homem acusado de assassinar o presidente americano John F. Kennedy em 1963, e James Earl Ray, o homem que matou Martin Luther King em 1968.

3. “A Noiva de Chucky” (1998) foi o filme da franquia com maior bilheteria até aquele momento na história do título.

4. Inicialmente, Mancini queria Quentin Tarantino como o diretor de “Semente de Chucky”.

5. O slogan de “Brinquedo Assassino 3”, o qual diz “Olha quem está à espreita,” é uma inspiração no longa-metragem Olha Quem está Falando(1989).

6. O primeiro filme da franquia com Macini à frente da direção foi “A Semente de Chucky” (Seed of Chucky).