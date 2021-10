Chuvas em Salvador: confira lista de serviços essenciais em caso de emergência

Com as fortes chuvas, diversas regiões de Salvador sofrem com as consequências do mau tempo. São alagamentos, deslizamentos de terra, perda de móveis…e no desespero poucas pessoas sabem o que fazer ou a quem recorrer. Pensando nisso o iBahia fez um guia para você não ficar mais perdido. Confira abaixo:

Codesal

A Codesal pode ser acionada quando o cidadão identificar a existência de risco à própria vida ou a de outras pessoas. Isto pode ocorrer, no caso de imóveis, caso ele note infiltrações, fissuras ou rachaduras.

Outras ocorrências que e encaixam no acionamento do órgão são: Desabamentos de partes do imóvel, ou de outra estrutura que ofereça risco à segurança dos usuários e/ou transeuntes;

Desabamento total de imóveis;

Destelhamento ocasionado por agentes climáticos e as suas consequências;

Alagamento de imóveis e/ou áreas que deixem o ambiente em condições insalubres.

Também podem ocorrer, através das chamadas, as “vistorias de área”, nos casos de locais em que pessoas morem próximas a galerias de drenagem, encostas desprotegidas ou até mesmo pedreiras.