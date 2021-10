CIEE e IEL oferecem mais de 100 vagas de estágios na Bahia; veja lista

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/BA) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/BA) estão oferecendo 117 vagas de estágios e jovens aprendizes para a toda a Bahia. Os requisitos variam de acordo com cada função. Vale ressaltar que as vagas podem sofrer alteração de perfil ou ser preenchidas ao longo da semana. Abaixo, você pode conferir mais detalhes sobre as oportunidades.

O CIEE está com 65 vagas de estágios e jovens aprendizes abertas. As oportunidades são para as áreas de Pedagogia, Logística, Técnico em Eletromecânica, Ciências Contábeis, Técnico em Enfermagem, Administração, e também Jovens Aprendizes.

As bolsas variam entre R$ 200 e 800 reais. Os interessados devem entrar no site do CIEE , se cadastrar e na sequência acessar o painel de vagas. Caso, o jovem não tenha acesso a internet, o acesso pode ser feito pela Central de Atendimento CIEE através do número (71) 3003-2433

O IEL está com 52 vagas de estágios abertas nas áreas de Administração, Comunicação/Marketing/Design Gráfico, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Edificações, Nutrição, Engenharia Elétrica, Jovens Aprendizes, e Técnico em Administração.