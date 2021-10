Ciência de Dados: XP e Tera darão bolsas para mulheres e pessoas negras

O curso é 100% online e pautado por uma trilha de empregabilidade em que estudantes contam durante todo o processo com mentorias exclusivas sobre movimentação de carreira, suporte na construção de portfólios e conexão com vagas em empresas parceiras. As inscrições estão abertas até 21 de novembro no site.

O curso de Ciência de Dados será ministrado de forma remota, no período noturno e tem início a partir de janeiro de 2022, com duração prevista de até nove meses. Os selecionados para as bolsas serão avaliados de acordo com perfil e disponibilidade das vagas, sendo consideradas apenas maiores de 18 anos, com o Ensino Médio completo e com renda mensal per capita igual ou inferior a três salários mínimos. No fim, os estudantes terminam a jornada com certificados de conclusão que reconhecem ao mercado de trabalho as habilidades e competências que foram desenvolvidas ao longo de sua formação.