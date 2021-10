Em busca de novos talentos para suportar seu crescimento, a Cigam recruta profissionais na área de tecnologia. As vagas oferecidas pela fornecedora de software de gestão empresarial são disponibilizadas por meio de dois programas de capacitação: o Cigam DEVs e o Cigam LABs, voltados à formação de desenvolvedores de softwares e profissionais para áreas de negócios, respectivamente.

As iniciativas visam atender uma demanda social e proporcionar capacitação de qualidade, preenchendo uma lacuna profissional cada vez mais evidente. Durante o Cigam DEVsOs, os participantes aprenderão desde noções básicas de programação até a criação de APIs, passando por bancos de dados e desenvolvimento de softwares.

Já os participantes do Cigam Labs, voltado à capacitação de pessoas com foco na atuação em áreas de atendimento ao cliente (analista de suporte, assistente de relacionamento, apoio, assistente de projetos), serão divididos em grupos e transitarão pelas diferentes áreas de negócios da empresa, sob a monitoria de profissionais de diferentes departamentos.



Você Pode Gostar Também:

Os candidatos devem ter mais de 16 anos e comprovar vínculo com o ensino formal (curso médio, técnico ou superior). Há chances para todo o país e possibilidade de efetivação. No caso do Cigam LABs, somente serão efetivados candidatos do Rio Grande do Sul, onde está a sede da empresa, uma vez que, neste caso, o modelo de trabalho é híbrido.

Com duração de seis meses, a primeira fase do programa prevê uma carga horária de quatro horas diárias, com direito a bolsa auxílio de R$ 500; enquanto na etapa prática, a demanda é por disponibilidade integral – e remuneração de R$ 1.200 ou R$ 1.500, dependendo do nível de formação.

Como se inscrever

Os interessados deverão acessar a página do programa, disponível em https://www.cigam.com.br/programas-de-formacao-cigam, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. As inscrições ficarão abertas até o dia 3 de novembro.