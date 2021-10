Cinco linhas de ônibus serão desativadas a partir do próximo sábado (16). De acordo com a Prefeitura de Salvador, apesar da mudança, os usuários poderão utilizar a integração, seja com outra linha de ônibus ou mesmo com o metrô, para chegar aos destinos. As linhas são: 0412 – Duque de Caxias x Pituba

0413 – IAPI x Barra

0416 – IAPI x Terminal da França / Campo Grande

1002 – Aeroporto x Campo Grande / Lapa

1003 – Aeroporto x Lapa De acordo com o titular da Semob, Fabrizzio Muller, estas mudanças fazem parte do processo de atualização da rede de transporte de Salvador, que passará a funcionar de forma integrada.

Com a desativação da linha 0412, os usuários com destino à Avenida Heitor Dias e Sete Portas deverão utilizar a linha 1327 – Estação Pirajá x Baixa dos Sapateiros e integrar com o metrô na estação Campo da Pólvora até a estação Acesso Norte. De lá, utilizar a linha 1143 – Terminal Acesso Norte x Barroquinha.

O usuário que tiver como destino o Caminho das Árvores, Avenida Paulo VI e Pituba, deverá seguir de metrô até a estação Detran e, de lá, integrar com uma das linhas passantes que tenham como destino a Pituba, como a 1347 – Estação Pirajá x Pituba. Já quem deseja chegar à região da Rodoviária e Itaigara, poderá utilizar a 0427 – IAPI x Itaigara, que tem no itinerário a Fazenda Grande do Retiro, o Largo do Retiro e a Avenida ACM.

Já os usuários que utilizavam a linha 0413 para seguir à Avenida Centenário, Barra ou Avenida Garibaldi, deverão integrar na Estação da Lapa com as linhas 0136 – LB1 – Lapa x Chame – Chame, 0137 – LB2 – Lapa x Barra Avenida, ou 0138 – LB3 – Lapa x Garibaldi/Ondina, respectivamente. Já o usuário que tem como destino a Avenida Vasco da Gama deverá utilizar, na Estação da Lapa, a linha 0116 – Lapa x HGE. Quem tiver o Vale do Ogunjá como destino deverá descer na região do Vale de Nazaré e acessar a linha 0332 – Fazenda Grande do Retiro x Lapa.

Para quem utilizava a linha 0416 com destino ao Campo Grande deverá utilizar a linha 0417 – IAPI x Lapa e, na Lapa, integrar com a linha LB2 – Lapa x Barra Avenida. Já quem tiver como destino a região do Largo do Tanque, Comércio ou Calçada, deverá utilizar a linha 0417, operada pelo Amarelinho, até o bairro de Pero Vaz e, de lá, integrar com a linha 0419 – Pau Miúdo x Terminal da França / Campo Grande.

Já os usuários da linha 1002 com destino à Avenida Cardeal da Silva deverão pegar 1001 – Aeroporto x Praça da Sé, ou a 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garcia), e no Rio Vermelho acessar a 0140 – Lapa x Rio Vermelho (via Cardeal).

Para quem utilizava a linha 1003 com destino à Lapa, saindo do Aeroporto, deverá acessar a linha 1007 – Lapa x Jardim das Margaridas. Quem tem como destino a região de Ondina e Rio Vermelho, deverá acessar a linha 1001 – Aeroporto x Praça da Sé ou ainda a 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garcia).

Para a Avenida Centenário, o usuário pode acessar o metrô na Estação Mussurunga ou no Terminal Aeroporto em direção à Lapa e, de lá, utilizar a linha LB1 – 0136 – Lapa x Chame – Chame, ou utilizar a linha 1001 – Aeroporto x Praça da Sé e, na Rua Miguel Bournier, acessar a linha LB1 – 0136.