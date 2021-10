Cirurgia plástica: confira dicas para fazer um procedimento mais seguro

O Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo e o número de procedimentos vem crescendo ano após ano. Apesar da alta procura, ainda é bastante comum encontrar pacientes frustradas com os resultados, seja pela cicatriz ou pela dificuldade do pós-operatório. Mas a boa notícia é que a frustração pode – e deve – ser evitada com conhecimento.

Antes de optar por uma cirurgia plástica, o ideal é pesquisar bastante sobre o assunto e ouvir outras pessoas que passaram pelo procedimento, por exemplo. No último episódio do Fora do Ar, o iBahia conversou com o cirurgião Dr. Géza Urményi e ele deu algumas dicas do você deve fazer antes de optar por uma cirurgia plástica estética. Confira:

Escolha o médico com cuidado

Esta etapa é fundamental para que a paciente se sinta segura durante e após a cirurgia. Hoje em dia é muito comum contatar profissionais pelo Instagram, mas o recomendado é que a pesquisa não pare por aí. Antes de bater o martelo em relação ao médico, confira se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Encontrando o nome dele no site da SBCP, marque uma consulta e converse com o profissional ao vivo. Aproveite o momento para tirar suas dúvidas e conhecer mais sobre o trabalho dele.

Veja os resultados ao vivo

Para o Dr. Géza Urményi, ver o resultado ao vivo é fundamental. “Eu acho que a melhor maneira de observar a cirurgia é vendo de perto o resultado de uma paciente. Uma foto não consegue passar o que realmente aconteceu, não tem como avaliar uma cicatriz pelo celular”, explica o cirurgião.

Ver o resultado ao vivo também te faz escapar de uma ‘pegadinha’: as edições das fotos nas redes sociais. Segundo Dr. Géza, hoje em dia “é possível operar colocando filtros”, então desconfie sempre dos corpos pós operados perfeitos que habitam a internet.

Entenda a cirurgia

Você não precisa saber o passo a passo do procedimento, mas é importante entender de forma geral o que vai ser feito no seu corpo. Nenhuma cirurgia plástica é livre de riscos, então não tenha vergonha de tirar todas as dúvidas com o seu médico.

Outro ponto importante é conversar com pessoas que já passaram pelo procedimento. O papo pode te deixar mais segura e você ainda pode pegar umas dicas com quem já esteve ‘na sua pele’.

Esteja preparada para o pós-operatório

O pós-operatório de uma cirurgia plástica não é nada fácil e exige muita disciplina. Em alguns casos, como o implante de silicone, por exemplo, a locomoção fica delimitada e o repouso passa a ser fundamental.

Vale lembrar que seguir os protocolos do pós-cirúrgico está totalmente atrelado ao bom resultado da sua cirurgia. Por isso, confira se será possível segui-los no seu contexto atual e lembre-se: você precisará de uma pessoa de confiança para lhe ajudar neste momento.

Esteja consciente da sua escolha

“Não decida com pressa”, frisa o Dr. Géza Urményi. Como dito anteriormente, este tipo de procedimento é praticamente irreversível, e por isso deve ser feito com muita consciência. Nas cirurgias plásticas estéticas, consultas com psicólogo não são exigidas, mas podem ajudar com que você se sinta mais segura.

Sob supervisão do repórter Lucas Salles.