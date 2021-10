Cirurgia plástica no nariz: você sabe quais são os tipos de procedimento?

Apesar de muito associadas à estética, as cirurgias plásticas não são apenas para correção ou melhorias no visual. Em muitos casos, as intervenções, sobretudo no nariz, podem garantir melhor funcionamento do sistema respiratório e aumentar a qualidade de vida do paciente.

O otorrinolaringologista Edson Freitas explica que existem diferentes procedimentos para o nariz, e que, apesar de a rinoplastia estar ligada apenas ao remodelamento nasal, é possível fazer durante esse procedimento a correção de um desvio de septo, por exemplo, a chamada septoplastia, e melhorar a capacidade de entrada e saída de ar pelas vias nasais, além de corrigir outros problemas, como rinite, ronco e fadiga.

“O septo é composto por osso e cartilagem e é ele que separa uma narina da outra. Nem sempre o desvio de septo é perceptível do lado externo, mas em alguns casos, o nariz é notoriamente torto e a septoplastia, além de alinhar ao padrão do rosto, libera a narina que estiver obstruída”, explica. “O desvio do septo também pode provocar rinite, ronco, ressecamento na garganta, já que a pessoa respira mais pela boca do que pelo nariz, além de causar fadiga. Todas essas questões podem ser normalizadas pela cirurgia”, completa.