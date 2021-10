Cirurgia: Simone fará plástica para diminuir flacidez após vida fitness

A cantora Simone, da dupla com Simaria, contou que planeja fazer uma cirurgia para reduzir flacidez. A artista vem passando por um processo de emagrecimento com dieta e treinos pesados após o nascimento da filha Zaya, hoje com 7 meses.

“Eu ainda tenho alguns quilos para perder, porém, essa lapada de quilos que eu eliminei me deixou com flacidez. Eu, que não queria fazer de novo cirurgia, vou ter que fazer”, contou em seu Instagram. Porém, a plástica não tem data definida e deve ser feita só quando a cantora receber sinal de Deus. “Se ele não falar, não faço. Ainda tem isso, oro para ver se Deus me libera fazer as coisas que quero, senão, nem vou, não sou nem doida”, explicou.

Apesar de querer fazer a cirurgia, Simone disse que ainda não está super incomodada com a flacidez: “É só pra deixar mais organizado, sabe como é? Mas não é nada que eu me olhe no espelho e fique: ‘meu Deus, que coisa terrível’. Daria para ficar de boa, se eu não quisesse fazer também. Mas acho que quando perder o resto [de peso] que tem que perder, vai dar um pouquinho mais de moleza aqui na barriga”.

A artista está bastante focada no objetivo de perder peso e tem mostrado com sinceridade os resultados nas redes sociais. Na última semana, ela comemorou o uso de um macacão de nove anos atrás.