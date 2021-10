Cisas – SC anuncia novo Processo seletivo

No estado do Santa Catarina, o Consórcio Intermunicipal de Saúde e Assistência Social – Cisas anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 10 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de cuidador/educador social (4 vagas), assistente social (1 vaga) e psicólogo (1 vaga) e auxiliar de cuidador (4 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.300,00 a R$ 1.274,68, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora PS Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 50,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, atualidades/dados históricos, matemática, específicas do cargo e gerais da assistência social. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 07 de novembro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 2021