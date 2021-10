Cissa Guimarães deixa a TV Globo após mais de 40 anos

“O ‘É de Casa’ se despede de Cissa Guimarães, que deixa a Globo após de uma parceria alegre e de sucesso de mais de quatro décadas. A atriz e apresentadora, que esteve no comando do matinal desde a estreia, em 2015, continua com as portas abertas na Globo para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas, mas em um novo modelo de parceria”, disse o comunicado da emissora enviado ao colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’.