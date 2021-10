Cissa Guimarães é homenageada no ‘É de Casa’

“Quero fazer uma homenagem à nossa querida amiga Cissa Guimarães. Um beijo muito especial para você, Cissa, que morou aqui com a gente nesta casa durante seis anos”, declarou Ana Furtado ao fim da edição do programa.

A apresentadora destacou também que parte do “DNA” do “É de Casa” foi construído com a ajuda de Cissa. Manoel Soares também fez uma última declaração sobre a colega.