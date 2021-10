Claranet tem vagas para área de TI

A Claranet, multinacional que oferece serviços e soluções de Cibersegurança e Cloud, tem vagas para área de Tecnologia. Ao todo são mais de 30 oportunidades para diferentes níveis de senioridade – de júnior à sênior.

As chances são para as funções de administrador de banco de dados, analista de command center, analista de nuvem pública, analista de suporte cloud, analista de infraestrutura – Linux, analista middleware, data engineer, desenvolvedor full stack, especialista fiscal, especialista M&A, executivo de negócios – farmer, system engineer e muito mais!

Os requisitos, é claro, variam de acordo com o cargo desejado, mas grande parte das posições exige experiência anterior. É importante, ainda, que os candidatos compartilhem dos valores da empresa e estejam comprometidos a entregar os melhores serviços para os clientes, garantindo mais performance agora e no futuro.



Segundo empresa, todas as vagas são para contratação efetiva, com a possibilidade de atuação remota ou presencial. Neste último caso, os profissionais ficarão alocados no escritório da empresa em Barueri (SP).

A Claranet oferece salários compatíveis com o mercado e os contratados terão direito a um pacote de benefícios que inclui vale refeição, vale alimentação, transporte, convênio odontológico, seguro de vida, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), plano de carreira, auxilio creche, parceria com faculdades e escolas de idiomas, intercâmbio cultural e acesso a uma consultoria psicológica, financeira e jurídica.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://claranet.gupy.io para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como seus requisitos e escopo de atuação.