Claudio Tencati comanda primeiro treino e deve fazer mudanças no Criciúma na busca pela reabilitação – Futebol Interior

Criciúma, SC, 08 (AFI) – Contratado nesta semana para substituir Paulo Baier, o técnico Cláudio Tencati comandou o primeiro treino à frente do Criciúma na manhã desta sexta-feira (08). A equipe catarinense se prepara para encarar o Ituano-SP, fora de casa, no Estádio Novelli Júnior, no próximo domingo (10), às 16h, onde busca a primeira vitória na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

Na atividade, o novo comandante deu uma atenção especial ao sistema tático e ao setor ofensivo, onde trabalhou um novo posicionamento. Além disso, Tencati também fez algumas mudanças no time titular, algumas por necessidade e outras por opção técnica.

O lateral-direito Alemão Teixeira e o volante Arilson com dores musculares não participaram da atividade e são dúvidas. Caso não tenham condições de jogo, Claudinho e Renan Areias devem receber oportunidades de começar jogando. Já o lateral-esquerdo Helder participou normalmente do treino, mas entre os reservas.

O Criciúma começou a segunda fase com um empate sem gols diante do Paysandu, em casa, no Estádio Heriberto Hulse. Sem vencer há duas rodadas, o time catarinense busca a reabilitação para brigar pelas primeiras colocações do Grupo D. Atualmente, soma um ponto.

Por conta disso, o Criciúma deve ir a campo neste domingo com a seguinte formação: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese e Helder (Pedro Rosa); Dudu Vieira, Renan Areias e Fellipe Mateus; Silvinho, Hygor e Henan.