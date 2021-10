Clima esquentou: Lucas Lima pede nudes para Sandy e resposta da cantora surpreende

Lucas Lima entreteu os seguidores ao publicar uma conversa pra lá de íntima com Sandy, nesta terça-feira (5).

Entediado com as redes sociais fora do ar, como ocorrido na última segunda (4), o músico pediu fotos íntimas da esposa via mensagem.

“Manda nudes”, digitou ele. Então, a cantora caprichou na resposta. Ela resolveu brincar com o amado e mandou uma foto com três batons na cor nude. “Deselegante”, disparou o artista.

Ao publicar o print, o marido de Sandu legendou: “Sequelas do apagão”.