Clima quente: Ivete Sangalo deixa cantada em foto do marido

Após 10 anos de casados, Ivete Sangalo e Daniel Cady continuam apaixonados. Na noite da última quinta-feira (30), o nutricionista publicou uma foto com roupa de academia e a cantora não resistiu e deixou uma cantada clássica para o marido.

Na foto, Cady estava indo para a academia e exibia os músculos em um elevador. “Bora buscar o balde, meu povo!”, escreveu o baiano. Após ver a foto do maridão, Ivete fez questão de deixar um comentário na publicação. “Ivete passa bem viu. Ô lá em casa”, brincou.

Nos comentários, os seguidores do nutricionista brincaram com a situação. “Veveta está se dando muito bem, obrigado”, escreveu um internauta. Outra fã admitiu achar Cady bonito: “Com todo respeito, muito gato! Sorte de mainha”.

Ivete e Daniel são casados há 10 anos e tem três filhos: Marcelo, de 11 anos, e as gêmeas Helena e Mariana de 3. Eles se conheceram em um píer em Salvador, enquanto Daniel nadava. Em entrevista em 2019 no Domingão do Faustão, Ivete afirmou que sentiu uma energia diferente quando conheceu o marido. “Foi um encontro mesmo de almas. Era lugar que eu estava sempre, no meu cotidiano. Quando ele chegou de fato, eu fui tomada por uma energia”, disse.