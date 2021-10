Climão na família: mãe de Medina comenta foto do ex-marido de Yasmin Brunet

A mãe do surfista Gabriel Medina causou nas redes sociais ao comentar em uma foto do ex-marido de Yasmin Brunet, atual namorada do seu filho. Simone e Yasmin não se dão bem e a família anda com a relação estremecida há meses.

Antes de começar um relacionamento com Gabriel, Yasmin era casada com o modelo Evandro Soldati. A mãe do surfista deixou um comentário em uma foto onde o ex da loira aparece tomando banho de mangueira. “Deus abençoe”, escreveu.

Mãe de Gabriel Medina comenta foto do ex-marido de Yasmin Brunet, Evandro Soldati

O comentário da matriarca não foi bem recebido pelos internautas, que consideraram a atitude imatura. “Supera, mulher. Já está feio”, comentou um dos seguidores.

Simone e Gabriel Medina estão brigados há meses. Um dos motivos do rompimento seria o relacionamento do surfista com Yasmin, já que Simone considera a loira controladora e já a acusou de ter afastado a família. Durante as Olimpíadas de Tóquio, a mãe do surfista não parabenizou o filho pela estreia no surf.