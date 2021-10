Clube das mulheres? Ex de Vivi Araújo comemora classificação de forma estranha – Futebol Interior

Cuiabá, MT,21 (AFI) – Não se sabe o que passou na cabeça do volante Radamés. O fato é que o ex de Viviane Araújo comemorou a classificação do Brasiliense diante do Cuiabá às quartas de final da Copa Verde de forma inusitada, como calção e a cueca toda puxada e parte das nádegas à mostra. (VEJA O VÍDEO ABAIXO!)

Surubão do Radamés. (Fotos: Reprodução)

Radamés ainda estava sem camisa e foi para a comemoração junto com os outros jogadores após o pênalti convertido pelo lateral Goduxo. Radamés ainda sentou o rosto do herói candango e depois deu um longo abraço. Tudo captado pelas câmeras da TV Cuiabá.

Após empate sem gols no tempo normal na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Jacaré engoliu o Dourado nos pênaltis (7 a 6) e, agora, enfrentará o Nova Mutum, outro clube do Mato Grosso.