Clube do Irã pode contratar atacante de time do G4 da Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 06 (AFI) – Um dos bons nomes do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante Nicolas, conhecido como o Cavani do Cerrado, despertou o interesse de um clube do futebol do Irã. Há o interesse, mas a discussão sobre eventual saída é tratada a sete chaves pela diretoria esmeraldina.

Isso porque Nicolas tem contrato com o Paysandu até o final de 2022, mas está emprestado para o Goiás até o final da Série B deste ano. O que se sabe é que o clube asiático estaria disposto a desembolsar uma quantia considerável pela transferência, recompensado Papão e Goiás pela conclusão do negócio.

O interesse ainda divide opiniões nos bastidores, mas os clubes já se comunicaram na intenção de chegar numa decisão até o final da próxima semana. Principalmente pelo fato de o campeonato iraniano começar em duas semanas, tendo o atleta ainda que providenciar documentação, viajar e ainda se adaptar o mínimo possível para esta mudança.

O fato de Nicolas ter 32 anos também pesa na decisão do Paysandu, que sabe que pode não receber estes valores no futuro pelo jogador.

Natural de Glória, no Sul do país, Nicolas começou na base do Juventude e na região ainda defendeu São Luiz, Novo Hamburgo, Ypiranga, Cerâmica, Brasil de Farroupilha, Caxias e Pelotas. O atacante se destacou pelo Paysandu a partir de 2019, virou ídolo do torcedor e acabou sendo emprestado ao Goiás no início da Série B deste ano.

O Goiás é o quarto colocado da Série B, com 48 pontos ganhos. Na última terça-feira, o time perdeu para o Náutico por 3 a 2, nos Aflitos, em Recife (PE).