Clubes querem entrar com ação conjunta contra o Sport por escalação irregular – Futebol Interior

Recife, PE, 07 (AFI) – O Sport reagiu no Campeonato Brasileiro com duas vitórias seguidas – sobre Grêmio e Juventude -, mas isso incomodou seus adversários na luta contra o rebaixamento para a Série B.

De acordo com o repórter Venê Casagrande, Santos, Grêmio, Atlético-GO e Ceará estudam entrar com uma ação conjunta no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Sport por conta de uma possível escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique.

“Somos parte interessada. Se houver a viabilidade jurídica de obter sucesso, vamos entrar sim, com os clubes ou sem eles. Se o Grêmio entender que existe a possibilidade, podemos entrar inclusive sozinho”, disse o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, ao Diário de Pernambuco.

Mesmo assim, o departamento jurídico do Sport, baseado no Regulamento Específico da Competição (REC), não acredita em uma punição ao clube pernambucano, que poderia perder até 17 pontos.

Apesar das duas vitórias seguidas, o Sport está na penúltima colocação do Brasileirão, com 23 pontos. O Santos tem 25 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos.

O QUE ACONTECEU!

O zagueiro Pedro Henrique teria disputado sete partidas pelo Internacional antes de ser emprestado ao Sport. Na verdade, o defensor entrou em campo cinco vezes, mas em outras duas levou o cartão amarelo no banco de reservas e isso conta como jogo disputado.

Assim, Pedro Henrique não poderia defender outro clube do Brasileirão, pois já havia estourado o limite de jogos (sete) pelo Internacional.