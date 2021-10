Clubes recebem protocolo e Bahia x Palmeiras deve marcar retorno da torcida no estado – Futebol Interior

​Salvador, BA, 08 (AFI) – A expectativa é boa para que os jogos realizados no estado da Bahia voltem a receber público. O Governo do Estado já enviou os protocolos aos clubes e deve definir a situação ainda nesta sexta-feira. Recentemente, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, se reuniu com o governador Rui Costa e acordaram em liberar em caso de redução dos casos de covid-19.

Na quarta-feira, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou que nos últimos sete dias 404 dos 417 municípios não tiveram óbito pela covid-19. Já nas últimas 24 horas apuradas, houve 386 novos casos e cinco mortes no estado.

RETORNO

Na Série B, o Vitória tem jogo neste sábado, às 19h, no Barradão, diante do Confiança, mas já afirmou que, mesmo com autorização, não teria tempo para se preparar.

Com isso, o retorno da torcida deve ser na terça-feira, às 21h30, quando o Bahia recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova pela Série A.