Coca-Cola tem 100 novos EMPREGOS para todo o país

Coca-Cola está com mais de 100 novos empregos disponíveis para contratação de profissionais de diferentes especializações em todo o país. Dentre as oportunidades, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência e jovem aprendiz. Veja como se inscrever!

Coca-Cola anuncia vagas de emprego pelo país

Você Pode Gostar Também:

A Coca-Cola divulgou mais de 100 oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuação pelo país. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Ajudante Operacional – Exclusivo para PCD;

Jovem Aprendiz;

Analista de Informações Mesp;

Supervisor (a) Operações;

Promotor / Promotora;

Especialista de Auditoria Interna;

Vendedor;

Técnico e Técnica de Qualidade (Vaga Temporária);

Técnico (A) Manutenção (Mecânica) Pl ‘Vaga Temporária;

Técnica (o) Manutenção Jr;

Estoquista;

Supervisor(a) de Distribuição;

Assistente de Faturamento;

Encarregado(a) de Administração e Finanças;

Analista de Desenvolvimento Comercial Pl;

Analista de Administração de Finanças Sênior;

Analista Contábil Sênior;

Promotor (a);

Vendedor – Plano Verão;

Promotor(a) – CNH B e Carro Próprio;

Analista Informações Sr Marketing;

Engenheiro (a) Sr.;

Conferente;

Assistente de Serviços Comerciais;

Operador de Empilhadeira;

Analista de Administração e Finanças PL – Área Comercial;

Operador (a) Empilhadeira Manobrista;

Analista Projetos Distribuição Pleno;

Especialista de Informações;

Executiva (o) Brand Ambassador;

Técnico / Técnica de Laboratório Pl;

Desenvolvedor de Cerveja;

Arrumador de Palete;

Entre outros.

Além do salário conforme o mercado, a empresa oferece benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, restaurante interno, participação de lucro, ginástica laboral, desconto em produtos, cooperativa de crédito, convênio com empresas parceiras, consignado, cesta de natal, café da manhã, bicicletário e plano de saúde.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado.

Acompanhe o Notícias Concursos!