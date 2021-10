Coca-Cola tem mais de 100 novos empregos nesta semana

Coca-Cola abre mais de 100 NOVOS empregos para contratação de profissionais de diferentes especializações nesta semana em todo o país. Para se candidatar, os interessados devem preencher todos os requisitos informados pela empresa. CONFIRA!

Coca-Cola anuncia NOVAS vagas de emprego em TODO O PAÍS



A Coca-Cola está com mais de 100 oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuação em todo Brasil. Além do salário conforme o mercado, a empresa oferece benefícios como vale transporte, vale alimentação, restaurante interno, home office, cooperativa de crédito, convênio odontológico e convênio médico. Dentre as vagas abertas, estão:

Vendedor São Bernardo do Campo;

Operador(a) Empilhadeira – Mariana;

Ajudante Operacional (Feminino / Masculino) – Mariana/MG – TEMPORÁRIO;

Vendedor (a) Temporário Plano Verão – Florianópolis;

Vendedor (a) Temporário Plano Verão – Balneário Camboriú;

Especialista em Gestão da Informação – São Paulo;

Técnico e Técnica de Qualidade (Vaga Temporária) – Campo Grande;

Analista Iniciativas de Mercado Jr – São Paulo;

Analista Fiscal Jr – Tributos Diretos – São Paulo;

Coordenador de Planejamento de Demanda – São Paulo;

Operador de Empilhadeira – Santa Catarina;

Promotor/Promotora – Santa Rosa;

Promotor/Promotora – Cruz Alta;

Promotor/Promotora – Santo Ângelo;

Analista de Marketing Jr Incentivos – São Paulo;

Supervisora(o) Merchandising – Taquaritinga;

Supervisora(o) Merchandising – Bebedouro;

Promotor(a) – Minas Gerais;

Técnico de Segurança do Trabalho Jr.- Guaratinguetá;

Técnico de Segurança do Trabalho Jr. – Juiz de Fora;

Vendedor – Itapoá;

Técnico (A) Manutenção (Mecânica) Pl ‘Vaga Temporária’ – Mogi das Cruzes;

Técnica (o) Manutenção Jr – Marília;

Técnico (A) Manutenção (Mecânica) Pl ‘Vaga Temporária’ – Mogi das Cruzes;

Promotora e Promotor de vendas – Bauru;

Motorista Carreteiro (a) – Vaga Temporário – Mogi das Cruzes;

Ajudante Operacional Temporário (Plano Verão) – Mogi das Cruzes;

Técnico e Técnica de Qualidade (Vaga Temporária) – Campo Grande;

Promotora e Promotor de vendas – Votuporanga;

Ajudante Operacional – Exclusivo para PCD – Mogi das Cruzes;

Encarregado(a) de Administração e Finanças – Belo Horizonte;

Analista de Desenvolvimento Comercial Pl – São Paulo;

Analista de Administração de Finanças Sênior – São Paulo;

Analista Contábil Sênior – São Paulo;

Jovem Aprendiz – Araçatuba;

Jovem Aprendiz – São José do Rio Preto;

Analista de Informações Mesp – São José do Rio Preto;

Supervisor (a) Operações – Betim;

Promotor / Promotora – Barra Mansa;

Especialista de Auditoria Interna – São Paulo;

Promotor(a) – CNH B e Carro Próprio – Manhuaçu;

Promotor(a) – CNH B e Carro Próprio – Temporário – Governador Valadares;

Promotor(a) – CNH B e Carro Próprio – Temporário – Montes Claros;

Analista Informações Sr Marketing – São Paulo;

Promotor(a) – CNH B e Carro Próprio – Conselheiro Lafaiete;

Supervisor de Operações – Jundiaí;

Estoquista – Jundiaí;

Supervisor(a) de Distribuição – Belo Horizonte;

Supervisor (a) de Operações – Minas Gerais;

Assistente de Faturamento – Betim;

Entre outras.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas abertas, os interessados devem acessar o site de inscrição, ler atentamente todos os requisitos e informações referentes a oportunidade desejada e, clicar em “Candidate-se”.

