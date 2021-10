Coincidências: Zé de Abreu viverá romance com mulher mais nova em ‘Um Lugar ao Sol’

A vida imita a arte ou seria o contrário? Na nova novela das 21h, ‘Um Lugar ao Sol’, o ator José de Abreu, de 75 anos, viverá um romance com uma mulher mais nova, interpretada pela atriz Fernanda de Freitas, de 41. A coincidência é que na vida real o artista é casado com a maquiadora Carol Junger, de 23.

Natrama, José de Abreu viverá Santiago, um empresário que acabará se envolvendo com sua personal trainer Érica, interpretada por Fernanda de Freitas. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, o romance não será bem aceito por Rebeca (Andrea Beltrão), Nicole (Ana Baird) e Bárbara (Alinne Moraes), filhas do empresário.

Na vida real, Zé de Abreu começou a namorar em 2019 com a maquiadora Carol Junger, 52 anos mais nova. Em dezembro de 2019, durante viagem nas Maldivas, o ator pediu a amada em casamento. Apesar da diferença grande de idade, Carol já afirmou que ela e o ator não têm problemas de geração.

José de Abreu e a namorada, Carol Junger, de 23 anos | Reprodução: Instagram