Colégio Antônio Vieira abre 40 vagas gratuitas para Ensino Médio; saiba como se candidatar

O Colégio Antônio Vieira vai disponibilizar 40 vagas exclusivas e gratuitas para alunos do 1º ano do ensino médio. Os estudantes poderão estudar de graça na escola no período da noite a partir de 2022. As inscrições acontecem de 5 a 9 de novembro, pelo site do colégio. Saiba mais do edital clicando aqui.