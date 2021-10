Com a cabeça na Sul-Americana, Athletico deverá ter time misto contra Fluminense – Futebol Interior

Curitiba, PR, 15 (AFI) – Tentando evitar um desgaste que chegue a ponto de perder jogadores para a final da Copa Sul-Americana por lesão, o técnico Alberto Valentim estuda preservar alguns de seus comandados do jogo contra o Fluminense, marcado para este domingo, às 16h, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Thiago Heleno, o lateral Abner e o atacante Bissoli são alguns atletas que devem ser poupados.

Alberto Valentim deverá seguir apostando no esquema com três zagueiros e a tendência é que escale um trio formado por Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Nico Hernández. Christian é outro que deverá voltar para o time titular, assim como Pedrinho. Renato Kayzer poderá novamente iniciar entre os 11.

O treinador também não terá Nikão, único desfalque por cartão. No entanto, Alberto Valentim já pensava em poupar o atleta. Além de Renato Kayzer, o setor ofensivo do clube paranaense deverá ter Léo Cittadini e Pedro Rocha.

“O comportamento nosso não pode mudar independente da classificação do adversário. Temos que enfrentar qualquer um com a mesma seriedade. Os jogadores podem dar muito mais do que fizeram contra a Chapecoense e meu trabalho é tirar o melhor de cada um”, falou o treinador.

SITUAÇÃO!

Após empatar por 1 a 1 com a Chapecoense, o Athletico ficou com 31 pontos, ainda longe da zona de Libertadores, mas com certa folga diante da zona de rebaixamento. O clube paranaense vem de dois tropeços consecutivos.

ATHLETICO: Santos; Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Nico Hernández (Thiago Heleno); Khellven, Richard (Jader), Christian e Pedrinho (Abner); Léo Cittadini, Pedro Rocha e Renato Kayzer (Bissoli).