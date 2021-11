Com acesso do Ituano, Estaduais, Internacionais e muito mais, CONFIRA os RESULTADOS do DOMINGO! – Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – O domingo foi de uma pancada de jogos e definições com acessos, caso do Ituano, que subiu na Série C e estará na Série B de 2022. O PLACAR FUTEBOL INTERIOR acompanhou tudo em TEMPO REAL, desde à Série A até internacionais.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE DOMINGO (31):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

São Paulo 1 x 0 Internacional

Sport 2 x 0 Atlético-GO

Ceará 1 x 0 Fluminense

Grêmio 1 x 3 Palmeiras

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C

Botafogo-PB 1 x 0 Paysandu

Criciúma 0 x 0 Ituano

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE D

ABC 1 x 0 Aparecidense

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO – SUB-17

Red Bull Bragantino 1 x 0 Rezende

SKA Brasil 0 x 4 Corinthians

Santos 0 x 0 São Paulo

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

Corinthians 4 x 1 Ferroviária

COPA PAULISTA – FEMININA

Palmeiras 3 x 1 AD Taubaté

CAMPEONATO PAULISTA – SUB-17

ECUS 1 x 2 Palmeiras

COPA PAULISTA

Portuguesa 2 x 1 Botafogo

CAMPEONATO BRASILEIRO – SUB-20

Internacional 0 x 0 Atlético-MG

CAMPEONATO PERNAMBUCANO – SÉRIE A2

Caruaru City 2 x 0 Petrolina

CAMPEONATO MINEIRO – SEGUNDA DIVISÃO

América de Teófilo Otoni 1 x 0 Manchester

Atlético Três Corações 2 x 1 Figueirense

CAMPEONATO ALAGOANO – SÉRIE A2

Zumbi 0 x 1 Cruzeiro *

* Cruzeiro campeão e acesso para A1

CAMPEONATO GAÚCHO – SÉRIE A2

União Frederiquense 4 x 1 São Paulo

18:00 hs – Guarany x Brasil de Farroupilha *

* Cancelado pela Justiça Desportiva

CAMPEONATO GOIANO – DIVISÃO DE ACESSO

Inhumas 1 x 2 Goiatuba

Anapolina 5 x 0 Aparecida

CAMPEONATO SERGIPANO – SÉRIE A2

Sete de Junho 5 x 0 Botafogo

Boquinhense 5 x 1 Amadense

Coritiba 0 x 3 Barra

Olímpico 0 x 0 Independente

Riachão 0 x 0 Sport

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE C

Imbituba 2 x 1 Batistense

CAMPEONATO ITALIANO

Roma 1 x 2 Milan

Inter de Milão 2 x 0 Udinese

Fiorentina 3 x 0 Spezia

Genoa 0 x 0 Venezia

Sassuolo 1 x 2 Empoli

Salernitana 0 x 1 Napoli

CAMPEONATO ESPANHOL

Real Sociedad 1 x 1 Athletic Bilbao

Cádiz 1 x 1 Mallorca

Atlético de Madrid 3 x 0 Bétis

Getafe 2 x 1 Espanyol

CAMPEONATO FRANCÊS

Clermont 0 x 1 Olympique de Marselha

Angers 1 x 2 Nice

Bordeaux 3 x 2 Reims

Montpellier 2 x 0 Nantes

Strasbourg 4 x 0 Lorient

Troyes 2 x 2 Rennes

Brest 2 x 0 Monaco

CAMPEONATO ARGENTINO

Newell’s Old Boys 1 x 0 Independiente

Estudiantes 1 x 1 River Plate

Unión 3 x 1 Rosario Central

San Lorenzo 1 x 0 Godoy Cruz

CAMPEONATO INGLÊS

Norwich City 1 x 2 Leeds

Aston Villa 1 x 4 West Ham

CAMPEONATO ALEMÃO

Borussia Monchengladbach x Bockhum (ADIADO)

Augsburg 4 x 1 Stuttgart

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Famalicão 1 x 1 Vizela

Marítimo 1 x 2 Gil Vicente

Belenenses 2 x 1 Santa Clara