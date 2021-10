Com acessos garantidos, Atlético-CE e Campinense-PB iniciam semifinais – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Com os quatro acessos definidos, restam apenas seis jogos para que seja conhecido o campeão do Campeonato Brasileiro Série D. Neste final de semana, serão iniciadas as semifinais, com um jogo no sábado e outro no domingo. A fase tem predominância nordestina, com Atlético-CE, Campinense-PB e ABC-RN. A Aparecidense-GO completa o quarteto.

A partida de sábado será entre Atlético-CE e Campinense-PB. Os times duelam no estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 15h. Diferentemente das fases anteriores, os cearenses contam com autorização para ter torcedores, mas não abrirá os portões por escolha própria.

O Atlético chega com moral após eliminar nos pênaltis a Ferroviária, time com melhor campanha até então. Já o Campinense conquistou a vaga ao passar pelo América-RN, também por pênaltis. A partida de volta está marcada para domingo (31), às 16h, no Amigão, em Campina Grande (PB).

REGULAMENTO

Assim como todo o mata-mata, o gol fora não é usado como critério de desempate. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

JOGOS: