Com acessos na Série D, veja todos os RESULTADOS deste DOMINGO! – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – O domingo foi de muito futebol no Brasil e no mundo. Entre os destaques, estão as semifinais da Segundona, acessos na Série D, vitórias de Grêmio e Palmeiras, além de futebol feminino e da base.

E, claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz a lista com todos os resultados do dia. Confira abaixo:

BRASILEIRÃO

Athletico-PR 0 x 1 Fluminense

Palmeiras 1 x 0 Internacional

Grêmio 3 x 2 Juventude

Ceará 2 x 2 Red Bull Bragantino

Atlético-GO 2 x 1 Atlético-MG

Sport 0 x 0 Santos

Flamengo 0 x 0 Cuiabá-MT

SÉRIE C

Manaus-AM 1 x 1 Ypiranga-RS

SÉRIE D

Ferroviária 0 (3) x (4) 0 Atlético-CE*

ABC-RN* 3 x 0 Caxias-RS

* conquistaram acesso à Série C

BRASILEIRO SUB-20

Botafogo 0 x 0 Atlético-MG

PAULISTA 2ª DIVISÃO

VOCEM 0 x 0 Matonense

Grêmio Prudente 2 x 3 União Suzano

PAULISTA FEMININO

Santos 0 x 1 São Paulo

COPA PAULISTA FEMININA

Red Bull Bragantino 1 x 3 São José

GAÚCHO – A2

Brasil de Farroupilha 0 x 0 Igrejinha

Tupi 0 x 0 Glória

União Frederiquense 1 x 1 Veranópolis

Passo Fundo 3 x 1 Cruzeiro

São Gabriel 2 x 1 Inter de Santa Maria

Guarani de Venâncio Aires 0 x 3 Guarany de Bagé

Bagé 1 x 3 Lajeadense

Avenida 0 x 0 São Paulo

ALAGOANO – SEGUNDA DIVISÃO

Zumbi 2 x 1 Comercial*

* Zumbi na final

MINEIRO – SEGUNDA DIVISÃO

Varginha 4 x 2 Figueirense

PARAENSE – SEGUNDA DIVISÃO

Esmac 2 x 0 Sport Belém

Pedreira 0 x 0 Fonte Nova

União Paraense 1 x 0 Vênus

Amazônia 4 x 1 Paraense

Campeonato Sergipano – A2

Independente 4 x 1 Olímpico

Sport 1 x 2 Riachão

Barra 3 x 0 Coritiba

Botafogo 0 x 0 Sete de Junho

PERNAMBUCANO – A2

América 1 x 1 Ypiranga

Primeiro de Maio 0 x 1 Ibis

ALEMÃO

Bayer Leverkusen 1 x 5 Bayern de Munique

Augsburg 1 x 1 Arminia Bielefeld

ARGENTINO

Atlético Tucumán (ARG) 4 x 3 Argentinos Juniors (ARG)

Colón (ARG) 1 x 0 Talleres (ARG)

Aldosivi 1 x 0 Independiente (ARG)

River Plate (ARG) 3 x 1 San Lorenzo (ARG)

ESPANHOL

Rayo Vallecano 2 x 1 Elche

Celta 0 x 1 Sevilla

Granada 0 x 0 Atlético de Madrid

Real Madrid 0 x 0 Athletic Bilbao

Villarreal 1 x 2 Osasuna

Barcelona 3 x 1 Valencia

FRANCÊS

Troyes 1 x 0 Nice

Metz 0 x 3 Rennes

Strasbourg 5 x 1 Saint-Etienne

Bordeaux 1 x 1 Nantes

Brest 1 x 1 Reims

Montpellier 1 x 0 Lens

Olympique 4 x 1 Lorient

INGLÊS

Everton 0 x 1 West Ham

Newcastle 2 x 3 Tottenham

ITALIANO

Cagliari 3 x 1 Sampdoria

Empoli 1 x 4 Atalanta

Genoa 2 x 2 Sassuolo

Udinese 1 x 1 Bologna

Napoli 1 x 0 Torino

Juventus 1 x 0 Roma