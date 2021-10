Com Aparecidense-GO em vantagem, dois acessos serão definidos no sábado – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – Os dois primeiros times a garantirem o acesso no Campeonato Brasileiro Série D serão conhecidos neste sábado. Único a conquistar vantagem no duelo de ida das quartas de final, a Aparecidense-GO recebe o Uberlândia-MG. Já Campinense-PB e América-RN empataram e a vaga está totalmente aberta.

EM VANTAGEM

A Aparecidense entra em campo às 15h, no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Como venceu por 1 a 0 o primeiro jogo, o time mandante joga por um empate. Já os mineiros precisam vencer por dois gols para avançarem no tempo normal ou por apenas um para levarem a decisão aos pênaltis.

No jogo de ida, o Uberlândia não conseguiu autorização para abrir os portões e, com isso, a segunda partida também será sem público. Em 2020, os goianos já chegaram nesta fase, mas perderam o acesso com duas derrotas para o Mirassol.

TOTALMENTE ABERTO

Um pouco mais tarde, às 17h30, é a vez de Campinense e América duelarem no Amigão, em Campina Grande (PB). Os times empataram sem gols em Natal (RN) e agora precisam de qualquer vitória para avançarem. Em caso de novo empate, decisão por pênaltis. O primeiro jogo ficou marcado por uma emboscada de alguns torcedores do time potiguar, que agrediram jogadores do Campinense.

CONFIRA OS JOGO DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL: