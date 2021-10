Com apendicite, zagueiro passará por cirurgia e vai desfalcar o Figueirense – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 19 (AFI) – O Figueirense informou que o zagueiro Lucas Cezane está com apendicite e fará uma cirurgia nesta terça-feira. Ele já não vinha treinando com o restante do elenco por conta de uma lesão de grau 2 na coxa direita.

“O atleta Lucas Cezane passará por cirurgia para tratar de apendicite. O procedimento conhecido como apendicectomia acontecerá ainda nesta terça-feira (19), no Hospital da Unimed, em São José. Assim que possível, o Figueirense trará novas informações sobre o jogador”, informou o clube.

A apendicite causa dor, enjoo, vômito, febre e pouco apetite. Isso ocorre por conta de uma inflamação do apêndice, região do intestino grosso.

EM QUEDA!

Eliminado na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense só tem a Copa Santa Catarina até o fim do ano. Após duas derrotas seguidas, o clube de Florianópolis caiu da vice-liderança para o quarto lugar com sete pontos.

Em busca da recuperação, o time do técnico Jorginho vai encarar o Caçadorense, em Caçador, no próximo domingo, às 15 horas, pela penúltima rodada. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais.