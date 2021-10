Com briga pelo acesso aquecida, CBF divulga tabela das últimas rodadas da segunda fase da Série C – Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – Antes do começo da disputa da segunda rodada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira a disputa das últimas três rodadas da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. À partir de agora, a briga pelas quatro vagas pelo acesso devem ficar cada vez mais aquecidas.

A quarta rodada será iniciada no dia 23 de outubro, às 17h, com Paysandu x Ituano. O final da sexta etapa está previsto para o dia 07 de novembro, encerrando-se com os confrontos Paysandu x Criciúma e Ituano x Botafogo-PB, às 18h.

CONFIRA A TABELA DAS ÚLTIMAS RODADAS DA SEGUNDA FASE DA SÉRIE C:

Quarta Rodada

23 de outubro, sábado

17h – Paysandu x Ituano – Curuzu, Belém (PA)

19h – Botafogo-PB x Criciúma – Almeidão, João Pessoa (PB)

24 de outubro, domingo

16h – Novorizontino x Tombense – Jorge de Biasi, Novo Horizonte (SP)

18h – Ypiranga x Manaus – Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Quinta Rodada

30 de outubro, sábado

17h – Manaus x Tombense – Arena da Amazônia, Manaus (AM)

19h – Ypiranga x Novorizontino – Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

31 de outubro, domingo

16h – Criciúma x Ituano – Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

18h – Botafogo-PB x Paysandu – Almeidão, João Pessoa (PB)

Sexta Rodada

06 de novembro, sábado

17h – Novorizontino x Manaus – Jorge de Biasi, Novo Horizonte (SP)

17h – Tombense x Ypiranga – Antônio de Almeida, Tombos (MG)

07 de novembro, domingo

18h – Paysandu x Criciúma – Curuzu, Belém (PA)

18h – Ituano x Botafogo-PB – Novelli Júnior, Itu (SP)