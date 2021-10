Com chances remotas de acesso, Guarani e Náutico tentam manter a chama acesa – Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Guarani e Náutico vão ter, na noite desta quinta-feira, mais uma oportunidade de seguirem vivos na briga pelo distante acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. A dupla, porém, jogará fora de casa contra Sampaio Corrêa e Brasil-RS, respectivamente.

SEM BOBEIRA!

Derrotado pelo Confiança por 2 a 1 e sem vencer há duas rodadas, o Guarani vai encarar o Sampaio Corrêa em São Luís, às 19 horas. Os paulistas aparecem na sétima colocação com 46 pontos, a sete do G-4 – zona de acesso. Um pouco mais abaixo, na 11.ª colocação com 40 pontos, está o Sampaio Corrêa. Atropelado pelo líder Coritiba por 3 a 0, o Sampaio sofreu a segunda derrota seguida.

MOLEZA?

Em Pelotas, às 21h30, o Náutico visitará o lanterna Brasil-RS em busca do quinto jogo sem derrotas. Ao empatar com o Vasco por 2 a 2, o time pernambucano chegou aos 45 pontos na nona colocação. Já os gaúchos foram goleados pelo Vitória (4 a 0) e, na seca há duas rodadas, amargam a última colocação com 20 pontos, a 15 do primeiro adversário fora da zona de descenso.

‘DECISÃO’!

Em Belo Horizonte, às 21h30, Cruzeiro e Remo farão confronto direto. Sem vencer há dois jogos e derrotado pelo Avaí por 1 a 0, o Cruzeiro ocupa a 12.ª colocação com 39 pontos, a sete da zona de rebaixamento. Vindo de cinco jogos sem vitórias, sendo três derrotas seguidas, o Remo despencou para o 13.º lugar com 38 pontos.

ANTES E DEPOIS!

A rodada foi aberta ainda no domingo com a vitória do Vila Nova, por 3 a 2, sobre o ameaçado Brusque no Augusto Bauer. Na terça-feira, líder e vice-líder empataram. Coritiba e Botafogo ficaram no 1 a 1 fora de casa contra CRB e Goiás, respectivamente. A rodada seguirá na sexta-feira e será encerrada no sábado.

CONFIRA OS JOGOS VÁLIDOS PELA 32.ª RODADA DA SÉRIE B: