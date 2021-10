Com Cuiabá invicto há seis jogos, Anderson Conceição valoriza momento da equipe e projeta reencontro com América Mineiro – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 01 – Cuiabá e América Mineiro abrem neste sábado, às 17h, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Pantanal. Pelo lado dos mandantes um jogador em especial conhece bem o Coelho. Trata-se do zagueiro Anderson Conceição, que em 2015 teve belíssima temporada pelo clube verde e preto atuando em 43 partidas no ano e sendo peça fundamental para o acesso do time mineiro à Série A.

VELHO CONHECIDO

A passagem pelo América Mineiro até hoje está na memória de Anderson Conceição, porém, logicamente, o foco é total em mais um sucesso do Cuiabá no Brasileirão.

“Fui muito feliz com a camisa do América Mineiro. Joguei como titular durante todo o ano de 2015 e tive no final da temporada a alegria de comemorarmos o acesso à Série A. Guardo até hoje o clube no meu coração. Mas, defendo hoje as cores do Cuiabá, outra equipe no qual sou muito grato e também tive a felicidade de conseguir um acesso à elite. Farei de tudo para conquistarmos os três pontos e, assim, seguirmos subindo na tabela de classificação”, declarou o zagueiro que está desde 2019 no Dourado.

No momento, o Cuiabá ocupa a 10ª posição na Série A e está com seis pontos a mais que o Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento do Brasileirão. O clube mato-grossense vive grande fase e está invicto há seis partidas com três vitórias e três empates. Uma das principais lideranças do elenco comandado por Jorginho, o zagueiro Anderson Conceição valorizou o momento do Dourado.

“Nós estamos fazendo um grande campeonato. Vejo todo o elenco focado em manter o Cuiabá na Série A. Além disso, a diretoria vem dando todo o suporte para que a gente consiga desenvolver um bom futebol e ter resultados positivos. Esperamos alongar ainda mais a série invicta e nos distanciarmos cada vez mais do Z-4. Por isso, é fundamental uma vitória nesse confronto com o América”, finalizou.