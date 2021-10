Com derrota da Ponte Preta, confira TODOS os RESULTADOS deste SÁBADO – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – O sábado (16) foi bastante movimentado com grandes jogos do começo ao fim do dia. O destaque ficou para o duelo movimentado, no qual a Ponte Preta acabou derrotada pelo Náutico, pelo placar de 3 a 2 e se complicou no Campeonato Brasileiro da Série B. Na elite, o Fortaleza venceu a Chapecoense, por 2 a 1.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O sábado ainda teve jogos da Série C, Série D, Pré-Copa do Nordeste, Paulista Feminino, Copa Paulista Feminina, Internacionais e muito mais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTE SÁBADO (16):

BRASILEIRÃO

Chapecoense 1 x 2 Fortaleza

América-MG 0 x 0 Bahia (EM ANDAMENTO)

SÉRIE B

Brasil-RS 2 x 2 Vila Nova-GO

Ponte Preta 2 x 3 Náutico

Vasco 2 x 1 Coritiba

Operário-PR 0 x 0 Londrina

Confiança 1 x 0 Avaí (EM ANDAMENTO)

SÉRIE C

Ituano 3 x 1 Paysandu-PA

Criciúma 0 x 0 Botafogo-PB

SÉRIE D

Aparecidense-GO 1 x 1 Uberlândia-MG

Campinense-PB 0 x 0 América-RN

PRÉ-COPA DO NORDESTE

River-PI 5 x 0 Lagarto-SE

Imperatriz-MA 0 x 0 Fluminense-PI (EM ANDAMENTO)

PAULISTA FEMININO

Ferroviária 0 x 0 Corinthians (EM ANDAMENTO)

COPA PAULISTA FEMININA

AD Taubaté 0 x 1 Palmeiras

MINEIRO SEGUNDA DIVISÃO

Inter Minas 0 x 1 SE Patrocinense

Betis 0 x 0 América de Teófilo Otoni

Santarritense 0 x 0 Atlético Três Corações

Araguari 1 x 5 Araxá

Boston City 0 x 1 Manchester

PARANAENSE SEGUNDA DIVISÃO

Tiradentes 2×3 Pinheirense

Vila Rica 3×4 Sport Real

Izabelense 4×0 Santa Rosa

Atlético Paraense 2×3 Parauapebas

Santos de Moju 0x2 Cametá

Caeté 4×1 Capitão Poço

São Francisco 0x0 Altamira

ALAGOANO SÉRIE B

Cruzeiro 0x1 Agrimaq Pilarense*

Cruzeiro de Arapiraca na final da competição.

PAULISTA SUB 20

Velo Clube 0 x 5 Corinthians

PAULISTA SUB 17

Monte Azul 1 x 1 Inter de Bebedouro

I9 Football Tech 2 x 3 América

Batatais 1 x 0 Comercial

Comercial Tietê 1 x 1 Novorizontino

União de Iacanga 3 x 0 Santacruzense

Taquaritinga 2 x 2 Ferroviária

Mogi Mirim-SP 1 x 1 Ponte Preta

União São João 1 x 5 Red Bull Bragantino

Itapirense 0 x 3 Brasilis

Independente 0 x 1 Corinthians

Salto 0 x 1 Rio Branco

União Barbarense 2 x 1 Guarani

SKA Brasil 3 x 2 São Paulo

SC Brasil 1 x 4 Desportivo Brasil

Grêmio Osasco 2 x 2 Ituano

São José 1 x 8 Palmeiras

Guarulhos 1 x 3 ECUS

Nacional 1 x 1 Flamengo

Ibrachina 2 x 2 Santos

Mauá 2 x 0 Jabaquara

São Caetano 4 x 1 Mauaense

PAULISTA SUB 15

Ibrachina 0 x 2 Santos

Mauá 1 x 1 Jabaquara

São Caetano 3 x 0 Mauaense

Monte Azul 1 x 3 Inter de Bebedouro

I9 Football Tech 0 x 0 América

Batatais 1 x 0 Comercial

Comercial Tietê 1 x 2 Novorizontino

União de Iacanga 1 x 0 Santacruzense

Taquaritinga 1 x 5 Ferroviária

Mogi Mirim-SP 1 x 5 Ponte Preta

União São João 0 x 1 Red Bull Bragantino

Itapirense 0 x 4 Brasilis

Independente 2 x 2 Corinthians

Salto 6 x 0 Rio Branco

União Barbarense 3 x 0 Guarani

SKA Brasil 2 x 1 São Paulo

SC Brasil 4 x 0 Desportivo Brasil

Grêmio Osasco 2 x 3 Ituano

São José 1 x 4 Palmeiras

Guarulhos 0 x 1 ECUS

Nacional 1 x 0 Flamengo

ALEMÃO

Borussia Dortmund 3 x 1 Mainz

Eintracht Frankfurt 1 x 2 Hertha Berlin

Freiburg 1 x 1 RB Leipzig

Furth 0 x 1 Bochum

Union Berlin 2 x 0 Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach 1 x 1 Stuttgart

ARGENTINO

Sarmiento 3 x 4 Unión de Santa Fé

Gimnasia y Esgrima (ARG) 1 x 0 Newell’s Old Boys (ARG)

Lanús (ARG) 1 x 1 Banfield (ARG)

Huracán (ARG) 0 x 2 Boca Juniors (ARG) (EM ANDAMENTO)

FRANCÊS

Clermont 1 x 0 Lille

Lyon 2 x 0 Monaco

ESPANHOL

Levante 0 x 0 Getafe

Real Sociedad 1 x 0 Mallorca

INGLÊS

Watford 0 x 5 Liverpool

Aston Villa 2 x 3 Wolverhampton

Leicester City 4 x 2 Manchester United

Manchester City 2 x 0 Burnley

Norwich City 0 x 0 Brighton

Southampton 1 x 0 Leeds United

Brentford 0 x 1 Chelsea

ITALIANO

Spezia 2 x 1 Salernitana

Lazio 3 x 1 Internazionale

Milan 3 x 2 Hellas Verona