Com desfalque na zaga e sem voltar para casa, Botafogo-PB vai ao Sul do país de olho na 1ª vitória – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 15 (AFI) – Ainda sem vencer na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C e passando por uma ‘verdadeira epopeia’ de jogos fora de casa, o Botafogo-PB volta a campo neste sábado (16) de olho na reabilitação para seguir com chances de brigar pelo acesso no Grupo C. Em Santa Catarina, o Belo visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, às 19h.

A equipe já está no interior de Santa Catarina após passar por uma longa viagem. Depois de empatar sem gols com o Paysandu na última segunda-feira, o elenco do Botafogo-PB seguiu em Belém até a tarde desta quinta-feira (15). Depois embarcou para Brasilia, onde fez uma conexão para Florianópolis. Da capital catarinense até Criciúma, o grupo seguiu por mais duas horas de ônibus.

Para o duelo, o técnico Gerson Gusmão tem um desfalque certo para armar o time titular do Botafogo-PB. Isso porque, o zagueiro Daniel Felipe, foi expulso nos minutos finais da partida contra o Paysandu por reclamação após sofrer uma falta dura e agora cumpre suspensão. Fred, substituto direto da posição, irá fazer dupla de zaga com William Machado.

Até por conta disso, o Botafogo-PB deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Felipe; Sávio, Fred, William Machado e Tsunami; Amaral, Pablo, Tinga e Clayton; Luã Lucio e Welton.