Com desfalque, retornos e dúvidas, Cuiabá viaja para enfrentar o Grêmio de olho na reabilitação – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 05 (AFI)- Sem vencer há três jogos e focado na reabilitação para seguir na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Cuiabá volta a campo nesta quarta-feira (06) e não terá uma missão nada fácil. Isso porque, o time mato-grossense visita o Grêmio, na Arena Grêmio, às 21h30. O rival também tenta voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento.

O elenco, inclusive, já viajou com destino a Porto Alegre e o técnico Jorginho terá um desfalque certo, que ficou em Cuiabá. Trata-se do zagueiro Paulão que levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão automática. Com isso, Alan Empereur assume a vaga e fará dupla de zaga com Marllon.

Por outro lado, os meio-campistas Camilo e Max voltam de suspensão e colocaram dúvidas na cabeça do treinador. Isso porque, o meia Osman que começou a partida contra o América-MG até foi bem, mas não deve ser mantido no time. Rafael Gava, Cabrera e o próprio Camilo disputam a titularidade.

Já no ataque, Jenison e Elton que frequentemente revezam na formação inicial ainda disputam vaga para atuarem ao lado de Clayson e Jonathan Cafú. Atualmente, o Cuiabá aparece na 11ª colocação com 29 pontos e está há cinco do G6.

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo (Rafael Gava); Clayson, Jonathan Cafú e Jenison (Elton). Técnico – Jorginho Campos.