Com desfalques e retorno, Criciúma encerra preparação para decisão para encaminhar o acesso – Futebol Interior

Criciúma, SC, 22 – Único time invicto no Grupo C da segunda fase, o Criciúma-SC tem mais um jogo decisivo na briga pelo tão sonhado acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de ficar no empate sem gols no Sul, o time carvoeiro volta a enfrentar o Botafogo-PB, desta vez fora de casa, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, neste sábado (23), às 19h.

Atualmente, a equipe ocupa a vice-liderança do Grupo C com cinco pontos, um atrás do líder Ituano, que tem seis. Botafogo-PB e Paysandu-PA, ambos com dois pontos, estão na parte debaixo da tabela. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso. Por isso, um resultado positivo ou pelo menos não perder é tão importante neste momento.

Para o duelo, o técnico Claudio Tencati tem dois desfalques certos, afinal o volante Léo Costa e o meia Dudu Vieira foram expulsos na rodada passada e vão cumprir suspensão, por isso se quer viajaram com o restante do elenco. Por outro lado, Arilson foi liberado após um longo periodo se recuperando de lesão e já deve ser titular na volância. Já no meia, Renan Areias deve começar jogando.

“O Criciúma está buscando o acesso, tanto que estamos na parte de cima da tabela da nossa chave, no bloco de acesso. Agora, a gente tem mais jogos, mais guerras pela frente e vamos guerrear, começando por mais essa partida contra o Botafogo-PB, precisamos vencer para ficar mais perto do nosso objetivo”, disse o comandante que encerrou a preparação de sua equipe na tarde desta sexta-feira (22), no CT do Retrô em Recife, ainda de completar a viajem para João Pessoa.

Até por conta disso, o Criciúma deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese e Hélder; Arilson, Eduardo, Renan Areias e Fellipe Mateus; Henan e Silvinho.