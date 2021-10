Com desfalques e retorno na zaga, Botafogo-PB recebe o Paysandu em duelo crucial pelo acesso – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 29 (AFI) – Neste domingo, o Botafogo-PB, que segue na luta pelo acesso para a Série B, recebe o Paysandu, 16h, no Almeidão, diante de seu torcedor, em duelo válido pela quinta e penúltima rodada da Segunda Fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O time não perde há três jogos e venceu o último.

O Belo ocupa a terceira posição do Grupo A e soma cinco pontos. Mesma pontuação do segundo colocado Criciúma, mas perde em saldo de gols (1 a 0). A equipe conquistou uma vitória, dois empates e uma derrota.

DÚVIDAS E LESIONADOS

Para o duelo, o técnico Gerson Gusmão ainda não sabe se poderá contar com Clayton, que segue se recuperando de uma lesão na coxa e não atuou no meio da semana pela Pré-Copa do Nordeste. Por outro lado, Lucas Gabriel e Rafael Barros seguem lesionados.

RETORNO

Ao menos o Belo conta com o retorno do zagueiro Daniel Felipe, que cumpriu suspensão contra o Criciúma e agora está à disposição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve entrar em campo com Felipe; Sávio, Daniel Felipe, Willian Machado e Tsunami;

Amaral, Tinga, Pablo e Clayton; Luã Lúcio e Welton (Bruno Gonçalves).