Com desfalques em todos os setores, Sampaio Corrêa visita o Londrina no domingo – Futebol Interior

São Luís, MA, 1 (AFI) – No domingo, às 20h30, o Sampaio Corrêa visita o Londrina no Estádio do Café, em duelo válido pela 28° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após estar no G4, a Bolívia Querida quer reencontra o caminho da vitória. Já são cinco partidas sem somar três pontos.

A equipe agora amarga a décima posição com 37 pontos. Nove a menos que o quarto colocado, o Avaí.

DESFALQUES

Para o confronto, o time terá desfalques em todos os setores. O zagueiro Alan Godói e o volante Eloir, receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão, e o atacante Pimentinha, que teve um entorse no joelho e foi vetado.

RETORNO

A notícia boa para o torcedor é o retorno do zagueiro Joécio, que cumpriu suspensão e deve retomar a titularidade justamente na vaga do suspenso Alan Godói.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A provável formação do Sampaio para o jogo contra o Londrina tem Luiz Daniel; Watson, Joécio, Kanu e Alyson; Betinho, Ferreira, Márcio Araújo (Nádson) e Léo Artur; Jean Silva e Ciel.