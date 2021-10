Com desfalques, Manaus viaja par enfrentar o Ypiranga-RS – Futebol Interior

Manaus, AM, 22 (AFI) – Agora é a volta. Depois do Ypiranga, agora é a vez do Manaus Futebol Clube atravessar o Brasil. O time manauara, volta a campo pelo Brasileiro da Série C neste domingo, 18h, no estádio Colosso da Lagoa, onde enfrenta o Ypiranga em Erechim, Rio Grande do Sul, pela quarta e antepenúltima rodada da primeira fase do certame nacional. Se fosse de ônibus ou carro, seriam 59 horas, ou longos 4.120 quilômetros. De avião, dependendo da rota a viagem pode durar de pouco mais de três a cinco horas. No jogo do turno, neste final de semana que passou, na Arena Amazônia, houve empate por 1 a 1.

Mas distâncias à parte, o fato é que trata-se de um jogo de “decisão” para ambos. Na classificação do grupo B, o Manaus é o segundo colocado com cinco pontos, contra seis do líder Novorizontino, à frente de Tombense com quatro e do próprio Ypiranga, com um ponto, e que joga suas últimas chances de entrar na briga por uma vaga para a terceira fase.

CALENDÁRIO APERTADO

Mas o Manaus vem de “semana cheia”, e além da viagem longa, terá de lidar com o desgaste. No meio de semana jogou pela Copa Verde e venceu o Porto Velho por 2 a 0 gols de Marcão e Philip, e encara na próxima fase, o Remo que tirou o Galvez, sendo que o primeiro jogo deve ser em Manaus e o segundo em Belém. O técnico do time manauara, Evaristo Piza lamentou o empate em casa na partida passada contra o Ypiranga.

“Nos deixa tristes por não ter conseguido a vitória. Um jogo em que o adversário teve uma estratégia defensiva, que teve méritos, foi eficiente. E a gente a todo momento buscou o gol e ganhar do adversário”, disse o treinador que elogiou a personalidade do time que sair atrás mas foi buscar o empate.

OS DESFALQUES

Para o jogo deste domingo, os desfalques seguem sendo Denilson,que está no DM fazendo tratamento, e ainda Rafael Ibiapino, que depois de se recuperar de contusão segue o processo de transição do departamento médico para o campo, passando por fisioterapia.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Para essa partida, um provável time de Evaristo Piza, pode ser esse: Gleibson ; Edvan, Thiago Spice, Marcão e Dudu Mandai; Guilherme Amorim, Derlan e Daniel Costa; Douglas Lima, Vitinho e Diego Rosa.