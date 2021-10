Com desfalques no ataque e na lateral, tentando manter sequência invicta, América-MG recebe o Palmeiras – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 5 (AFI) – Vindo embalado de uma vitória fora de casa por 2 a 0 diante do Cuiabá e invicto há seis jogos, o América-MG volta a campo nesta quarta-feira em um desafio que promete ser difícil, às 21h30, diante do poderoso Palmeiras. A partida será no Estádio Independência, em Belo Horizonte, válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

O time mineiro está na 14ª posição e soma 27 pontos, quatro a mais que o Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O rival Palmeiras, que voltar a vencer após empatar em casa, na última rodada diante do Juventude e ver o Atlético-MG abrir dez pontos na liderança.

Para o jogo, o América-MG terá a volta de sua torcida nas arquibancadas. Foram disponibilizados 3.086 ingressos para os setores Especial Pitangui (setor especial portão 3) e o Portão 6. Será necessário apresentar o teste negativo da Covid-19.

Mas nem como nem tudo são flores, o técnico Wagner Mancini terá um desfalque no ataque para o confronto. Trata-se de Orlando Berrío, ex-Flamengo. Com um edema no joelho, o colombiano ainda não conseguiu engatar uma sequência positiva. Desde que foi regularizado, no dia 2 de agosto, jogou apenas 27 minutos. Além disso, Eduardo, que não jogou contra o Cuiabá, segue como desfalque.

O América-MG entra em campo com uma lista extensa de jogadores pendurados. São eles: Zé Vitor, Eduardo, Zé Ricardo, Ramon, Bruno Nazário, Fabrício Daniel, Carlos Alberto e Ribamar. Ou seja, os atletas devem redobrar a atenção se não quiserem perder o próximo jogo.

A equipe americana é outra desde a chegada de Wagner Mancini. Até aqui, sob seu trabalho, são 18 jogos, seis vitórias, oito empates e quatro derrotas, 26 pontos conquistados em 54 possíveis. Isso dá um aproveitamento de 48%. Apesar da ótima campanha e de estar escalando a classificação. O treinador ressalta que o objetivo ainda é manter o time na elite.

“O objetivo é a permanência na Série A. Tudo aquilo que for alcançado fora disso vai ser lucro para a gente. Eu nunca falei outra coisa e não vou falar. A nossa permanência na série A é o nosso objetivo número um”, disse.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê, Ademir e Felipe Azevedo; Zárate e Fabrício. Técnico – Wagner Mancini.