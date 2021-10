Com desfalques por lesões e convocações, Palmeiras visita o América-MG para reencontra a vitória – Futebol Interior

São Paulo, SP, 5 (AFI) – Depois de tropeçar em casa no empate em 1 a 1 diante do Juventude, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o América-MG, no Estádio Independência, em partida válida pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão ocupa a vice-liderança com 39 pontos, dez a menos que o líder Atlético-MG.

ÚLTIMO TREINO

A equipe de Abel Ferreira finalizou o último treino nesta manhã de terça-feira. Nas atividades, houveram trabalho técnico na primeira parte, no qual aprimorou as transições. Na sequência, houve um exercício em campo reduzido.

JOGADORES NA SELEÇÃO

Weverton, Gómez e Piquerez estão com as seleções de Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, para os jogos das Eliminatórias. Portanto, não jogam.

LESIONADOS

Além dos convocados, há também uma lista de desfalques por conta das lesões. O lateral-esquerdo Victor Luis segue o trabalho de transição física, enquanto Mayke, que passou por cirurgia no joelho, e Marcos Rocha, com lesão muscular, estão fora.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve ir a campo com Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Danilo, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Luiz Adriano.