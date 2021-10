Com dois faz hat-trick, Remo faz 9 a 0 e avança sem dificuldades às quartas de final – Futebol Interior

Belém, PA, 19 (AFI) – Sem dificuldades e com noite inspirada do centroavante Neto Pessoa e Wallace, o Remo recebeu o Galvez e venceu por 9 a 0, no estádio Baenão, em Belém (PA), em jogo único das oitavas de final da Copa Verde. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL. Os destaques da partida foram Neto Pessoa e Wallace, cada um com três gols.

Com a vitória, o time paraense se classificou às quartas de final da competição. E agora aguardará o confronto entre Manaus e Porto Velho, que se enfrentarão nesta quarta-feira, às 16 horas, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). O time manauara é favorito a seguir na briga pelo título.

Com bola rolando, o Remo não teve dificuldades e encaminhou a classificação no primeiro tempo com três gols do atacante Neto Pessoa. O atacante foi contratado durante o segundo semestre junto ao Botafogo-SP.

No segundo tempo, o time paraense aumentou o ritmo e aproveitou a deficiência técnica do adversário para aumentar ainda mais a vantagem. Edu, Rafinha, Wallace (três vezes) e Neto Moura também balançaram as redes, aplicando uma sonora goleada.

Nesta fase da Copa Verde, os times se enfrentam em jogos únicos e o vencedor fica com a classificação. Em caso de empates, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

